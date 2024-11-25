الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة: أميركا لا تريد الخير لدول المنطقة وتخيرها بين الاستبداد أو الفوضى

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :