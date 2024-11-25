الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يستهدف قاعدة شراغا (المقر الاداري لقيادة لواء غولاني) بشمال عكا

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :