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الاعلام العبري: مروحية تحمل جنودا مصابين تحط بمستشفى رميام بحيفا

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

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