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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في المطلة وكفار يوفال بإصبع الجليل

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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