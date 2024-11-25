الاحتلال يشن غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في الضاحية الجنوبية حسين الفوعاني أن غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية هي من أعنف غارات اسرائيلية على هذه المنطقة.

وتابع مراسل العالم ان المباني المحددة هي في منطقة حارة حريك وبئر العبد، وفق التحذيرات التي اطلقها المتحدث باسم جيش الاحتلال.

لبنان

واضاف: هذه الغارات سبقتها غارات عنيفة الليلة الماضية، حيث شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية 9 غارات استهدفت 12 مبنى في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار مراسل العالم الى ان هناك غارات اخرى ستُشن على المباني السكنية التي حُددت في هذه التحذيرات التي ارسلها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي.

هذا ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الوحشي على المدنيين في مناطق مختلفة بلبنان لليوم الـ 64 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ان عدوان الاحتلال على لبنان أسفر عن 3754 شهيدًا و15626 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت الوزارة إن الحصيلة ارتفعت بعد ارتقاء 29 شهيدًا و67 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.