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حزب الله يستهدف قوات الاحتلال في مثلث دير ميماس - كفركلا بالصواريخ

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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