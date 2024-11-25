الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الوزير عراقجي يصل العاصمة البرتغالية للمشاركة في مؤتمر الحضارات القديمة

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :