عدوان وغرق ومجاعة.. غزة تواجه كارثة متعددة الأوجه

العالم _ مراسلون



وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من قطاع غزة، محمد البلبيسي، باستمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، حيث تركز القصف المدفعي على المناطق الجنوبية، تحديداً في مناطق شمال رفح، بما في ذلك منطقة ميراج وخربة العدس.

وأوضح مراسل العالم أن الطواقم الطبية تمكنت من انتشال جثامين 4 شهداء، إلى جانب عدد من الإصابات، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خانيونس، وذلك بعد قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف المواطنين الفلسطينيين، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات في المناطق الغربية الشمالية من رفح نتيجة عمليات النسف والتفجير للمباني السكنية.

وبخصوص مدينة خانيونس، قال مراسل العالم إن المناطق الشرقية من هذه المنطقة شهدت قصفاً مدفعياً أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الوسطى من القطاع، أشار مراسل العالم إلى أن القصف الصهيوني تركز على شمال النصيرات ومنطقة المخيم الجديد، ما أسفر عن وقوع إصابات نقلت إلى مستشفى العودة.

وعلى الصعيد الإنساني، أوضح مراسل العالم أن معاناة الفلسطينيين تتفاقم في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر وإغلاق المعابر، مؤكدا أن مناطق مواصي خانيونس ودير البلح والمخيمات تواجه ظروفاً كارثية بفعل الأمطار الغزيرة، وسط انتشار المجاعة وتدهور الخدمات الأساسية.

ومع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، تتضاعف معاناة هؤلاء النازحين، الذين أصبحوا عالقين بين نار الحرب وكوارث الشتاء، فثلاثية البرد والجوع والحرب تُثقل كاهلهم.

وحذرت بلديات قطاع غزة منذ أسابيع، من هذا المشهد المأساوي، إلا أن حرب الإبادة المستمرة والحصار المطبق وانعدام الموارد جعلت من المستحيل تدارك الأزمة.

وبدعم أمريكي يرتكب كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

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