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قصف مدفعي للاحتلال يستهدف نازحين في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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