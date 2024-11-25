الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: حزب الله يطلق عددا من الصواريخ على الجليل

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :