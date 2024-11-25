الادميرال ايراني يؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير المعدات البحرية

العالم - ايران

وقال الادمیرال إیراني في تصريح له الیوم الاثنین خلال مراسم الاستعراض الصباحي المشترك للقوات المسلحة في مدينة نوشهر شمال ايران: ان ملحمة الرجال الابطال للبارجة "بيكان" ومشاركة القوات الخاصة للقوات البحرية في مقاومة مدينة خرمشهر التي استمرت 34 يومًا (في بداية الحرب العدوانية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وملحمة السفن الحربية "جوشن" و"سهند" و"سبلان" ضد أميركا المجرمة يتألق مثل الجوهرة في السجل المشرف لهذه القوات.

وأضاف: إن الاكتفاء الذاتي في المعدات والتطواف حول العالم یدل علی اقتدار القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.وشدد على أن النمو والتطور الاستراتيجي للقوات البحرية في الحدود الدولية يعود إلى الروح الجهادية والعزيمة التي يتمتع بها قادة ومنتسبو البحرية.