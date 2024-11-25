اللواء باقري: القوة البحرية هي المحرك الأساس للوحدة بين ايران والعالم الاسلامي

العالم - ايران

وفي بيان اصدره اللواء باقري اليوم الاثنين بمناسبة يوم القوات البحرية للجيش الايراني، اكد بأنه وبعد مضي 44 عاما على المعركة بين القوات البحرية للجيش الايراني وجيش النظام الصدامي البائد في العراق، نشهد اليوم تواجد ايران الشامخ في المياه الدولية وهو ترجمة للعزم والارادة من اجل بناء القوة والفخر والقيام بدور فعال من اجل الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية في ظل التدابير الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة الهادفة الى بناء السيادة البحرية للبلاد.

واضاف اللواء باقري ان القوة الرادعة المكتملة لايران في مجال التهديدات الحديثة بحرية المصدر، هي المحرك الاساس للوحدة الرصينة بين ايران ودول العالم الاسلامي، وايجاد ضرورات الأمن المشترك والسلام المستدام وخاصة في منطقة غرب آسيا، وادخال اليأس في نفوس اعداء الأمة الاسلامية الساعين لاضعاف المسلمين وايجاد الشرخ في جبهة المقاومة الاسلامية والامة الاسلامية.