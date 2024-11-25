وزير الاقتصاد الايراني يغادر طهران متوجها إلى الرياض

العالم - ايران

ويعقد المؤتمر خلال الفترة 25 و27 نوفمبر 2024 في الرياض تحت شعار "الاستفادة من التحول الرقمي وفرص الاستثمار بحجم نمو مستدام" ، ويعد مؤتمر الاستثمار العالمي حدثا دوليا يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الأعمال والتكنولوجيا.

وسيلقي وزير الاقتصاد والمالية الايراني كلمة في المائدة المستديرة الوزارية.ومن البرامج الاخرى لزيارة وزير الاقتصاد الايراني، المشاركة في افتتاح مؤتمر WIPA ومن ثم اللقاء مع سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية والاجتماع مع عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق أوبك ومحمد الجدعان وزير الاقتصاد السعودي وخالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وآخرين.