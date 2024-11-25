الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القسام تقصف بالاشتراك مع السرايا مقر قيادة الاحتلال في محور نتساريم

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :