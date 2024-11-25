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المشتبه بهم في قتل الحاخام الإسرائيلي بالإمارات 3 أوزباكستانيين

المشتبه بهم في قتل الحاخام الإسرائيلي بالإمارات 3 أوزباكستانيين
الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الإمارات الاثنين أن الرجال الثلاثة المشتبه في أنهم قتلوا الحاخام "الإسرائيلي"، تسيفي كوغان، هم من أوزبكستان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "وام".

العالم- الامارات

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية بيانا جاء فيه، أن "السلطات الأمنية المختصة كشفت عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيز بيك كاملوفيتش (33) عاما"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وعثرت السلطات الإماراتية، في وقت سابق الأحد على جثة الحاخام "الإسرائيلي" الذي يحمل الجنسيتين "الإسرائيلية" والمولدافية، وفُقِد أثره منذ الأربعاء، وفق ما أعلنت سلطات الاحتلال.

فيما أكدت الإمارات، مقتل الحاخام وقالت إنها أوقفت ثلاثة مشتبه بهم على خلفية الواقعة.

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