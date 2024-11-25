الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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تحذيرات اسرائيلية جديدة باخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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