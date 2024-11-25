الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني: قطاع غزة يشهد ظروفا مأساوية تزداد صعوبة مع سقوط الأمطار

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :