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حزب الله يقصف بصلية صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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