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سرايا القدس: دمرنا دبابة ميركافا غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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