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مراسل العالم: اصابات في استهداف حافلة مبيت مشفى حمص العسكري

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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