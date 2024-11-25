المناورات الإيرانية-الأذربيجانية تُنفّذ بأعلى مستوى من الجاهزية

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه في اليوم الثاني من المناورات المشتركة بين القوات الخاصة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري والقوات البرية للجيش الأذربيجاني، أُقيمت مراسم استعراض عسكري وتحية للعلمين الوطنيين للبلدين.

وأُقيمت مساء أمس جلسة رسمية بحضور الوفود العسكرية لكلا البلدين الصديقين والجارين في مقر القيادة التكتيكية، حيث تم استعراض وتبرير العمليات التي ستُنفّذ في إطار المناورات بناءً على الأهداف المحددة من قبل كبار القادة العسكريين للبلدين.

وقال العميد ولي معدني نائب قائد العمليات للقوات البرية في الحرس الثوري، إن هذه المناورات تم التخطيط لها والموافقة عليها منذ أربعة أشهر بين إيران وأذربيجان على مستوى الوفود العسكرية.

وأضاف: إن القوات البرية هي المحور الأساسي لهذه المناورات، وهي تُجرى بأعلى مستوى من الجاهزية بين القوات البرية للبلدين.

كما أوضح أن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مكافحة الجماعات المسلحة غير القانونية المنظمة وضمان أمن الحدود المشتركة وتعزيز القدرات العسكرية. وتوسيع التعاون الدفاعي على المستويين العملي والتكتيكي.

من جهته قال اللواء وقار علييف، نائب رئيس قسم العمليات والاستعداد القتالي في وزارة الدفاع الأذربيجانية: أود في البداية أن أشير إلى أنه منذ يوم أمس، ومع دخولنا حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجارة، بدأنا المناورات المشتركة. تم إجراء التدريبات التمهيدية للمناورات، وقد عُقدت أمس جلسة لتحديد طريقة تنفيذ المناورات المشتركة. واليوم نشهد انطلاق المناورات، وبعد انتهاء هذه التدريبات، ستبدأ العمليات الفعلية للمناورات.

وأضاف اللواء: أنا على يقين بأن القوات المشاركة من كلا البلدين ستُنفّذ هذه المناورات بروح معنوية عالية وبدون أدنى غموض. سيتمكن الجانبان من اكتساب خبرات عسكرية جديدة، وتبادل المعرفة والتكتيكات بينهما، ما سيؤدي إلى تعزيز الثقة والاحترام المتبادلين بين الدولتين.

وتستمر هذه المناورات لمدة 4 أيام في منطقة أصلاندوز بمحافظة أردبيل.