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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في المالكية وديشون بالجليل الغربي

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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