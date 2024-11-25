المقاومة توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح وسط غزة وشمالها

العالم - فلسطين

كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، اشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة، قوامها 10 جنود، تواجدت في أحد المنازل بالرشاشات والقنابل اليدوية، موقعةً إياهم بين قتيل وجريح، وذلك بالقرب من مسجد طيبة وسط بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي بيت لاهيا أيضاً، استهدفت كتائب القسّام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في شارع الحطبية.

أيضاً أعلنت كتائب القسام أنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس "موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

بدورها، قوات الشهيد عمر القاسم قصفت قوات العدو المتموضعة في منطقة جحر الديك وسط القطاع، بعدد من قذائف الهاون.

وأمس، أعلنت فصائل المقاومة عن عدد من العمليات تنوعت بين الاشتباك مع قوات إسرائيلية، موقعةً إياهم بين قتيل وجريح، واستهداف آلية عسكرية وجرافة، بالإضافة إلى إسقاط طائرةً مسيّرةً إسرائيليةً، واستهداف مواقع قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال.

وتأتي هذه العمليات على الرغم مما يتعرّض له القطاع من حصار خانق، وغارات وقصف مدفعي إسرائيليين على مدار الساعة.

وفي هذا الإطار، أفادت وسائل اعلامية، بارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

بالإضافة إلى 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة "جباليا النزلة" شمالي قطاع غزة، حيث معظم أهالي قطاع غزة أصبحوا نازحين بسبب تدمير الاحتلال لبيوتهم وتشريدهم.

وفي الوسط، أطلقت مسّيرات الاحتلال النار وقنابل شديدة الانفجار شمالي غربي مخيم النصيرات.