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حزب الله يقصف منزلا فيه قوة اسرائيلية ببلدة البياضة ويحقق اصابات مؤكدة

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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