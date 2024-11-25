فيديو/طيران الاحتلال يشن غارات على مناطق بضاحية بيروت الجنوبية

العالم- لبنان

كما أوردت الوكالة الرسمية في لبنان، أن ثلاث غارات وقعت في محيط حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصف طيران الاحتلال مبنى سكني في منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية.

وفي البقاع استهدفت 5 غارات إسرائيلية مناطق في البقاع الشمالي خلال الساعات الأخيرة. واستهدف عدوان إسرائيلي مباني سكنية في مدينة الهرمل.وجاءت الضربات الاثنين، بعد عطلة نهاية أسبوع تخللتها سلسلة غارات إسرائيلية طالت أبنية عدة في ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها، وغارة دامية فجر السبت استهدفت منطقة البسطة الفوقا في قلب بيروت.

وأسفرت تلك الغارة التي أحدثت دماراً كبيراً وتردد صداها إلى مناطق خارج نطاق العاصمة، عن استشهاد 29 شخصاً على الأقل وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وعلّقت وزارة التربية الاثنين الدروس حضورياً في بيروت وعدد من المناطق في محيطها، وقررت الاستعاضة عنها بالتعليم عن بُعد، بسبب الأوضاع الخطرة الراهنة الناجمة عن غارات الإحتلال المتواصلة.

واعلنت وزارة الصحة سقوط 6 شهداء و4 جرحى في الغارة على طريق البص قضاء صور.

وفي البقاع استهدفت 5 غارات إسرائيلية مناطق في البقاع الشمالي خلال الساعات الأخيرة.

واستهدف عدوان إسرائيلي مباني سكنية في مدينة الهرمل.

ونفذ طيران الاحتلال ينفذ سلسلة غارات تستهدف عدة بلدات في لبنان، منها: كفربيت (إقليم التفاح) والدوير والكفور وحاروف ووادي جيلو والعباسية ودير قانون النهر ومعركة طاريا ومدينة الهرمل وبلدة تول في قضاء النبطية وعين بعال والبازورية .

وجاءت الضربات الاثنين، بعد عطلة نهاية أسبوع تخللتها سلسلة غارات إسرائيلية طالت أبنية عدة في ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها، وغارة دامية فجر السبت استهدفت منطقة البسطة الفوقا في قلب بيروت.

وأسفرت تلك الغارة التي أحدثت دماراً كبيراً وتردد صداها إلى مناطق خارج نطاق العاصمة، عن استشهاد 29 شخصاً على الأقل وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وعلّقت وزارة التربية الاثنين الدروس حضورياً في بيروت وعدد من المناطق في محيطها، وقررت الاستعاضة عنها بالتعليم عن بُعد، بسبب الأوضاع الخطرة الراهنة الناجمة عن غارات الإحتلال المتواصلة.

وجاءت الضربات الاثنين، بعد عطلة نهاية أسبوع تخللتها سلسلة غارات إسرائيلية طالت أبنية عدة في ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها، وغارة دامية فجر السبت استهدفت منطقة البسطة الفوقا في قلب بيروت.

وأسفرت تلك الغارة التي أحدثت دماراً كبيراً وتردد صداها إلى مناطق خارج نطاق العاصمة، عن استشهاد 29 شخصاً على الأقل وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وعلّقت وزارة التربية الاثنين الدروس حضورياً في بيروت وعدد من المناطق في محيطها، وقررت الاستعاضة عنها بالتعليم عن بُعد، بسبب الأوضاع الخطرة الراهنة الناجمة عن غارات الإحتلال المتواصلة.