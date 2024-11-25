الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى باستهداف مجموعة فلسطينيين قرب نادي الشاطئ غرب غزة

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :