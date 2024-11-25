الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

9 شهداء و15 جريحا على الاقل بغارتين على بلدة معركة في جنوب لبنان

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :