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حزب الله يدمر دبابة ميركافا غربي بلدة شمع ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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