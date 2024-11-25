موقع ’أكسيوس’: "إسرائيل" ولبنان اتفقا على شروط وقف إطلاق النار

العالم - لبنان

وأوضح الموقع نقلا عن المسؤول الأمريكي: من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على الاتفاق يوم الثلاثاء.

هذا وتخرج تسريبات متناقضة حول مصير العدوان على لبنان، تارة يجري الحديث حول قرب التوصل إلى اتفاق، وتارة أخرى يقال إن هناك عراقيل لا تزال تعترضه، وهو ما دفع المسؤولين اللبنانيين إلى التعاطي بحذر مع كل هذه التسريبات خاصة وأن المبعوث الأميركي آموس هوكستين لم يعد بـورقة الملاحظات التي كان قد أشار إليها بشأن المسودة الاميركية.

ورغم التصعيد الميداني الكبير والعمليات القياسية التي نفذتها المقاومة الاسلامية في لبنان ضد القواعد العسكرية الاسرائيلية ومدن ومستوطنات الاحتلال من ضمنها تل أبيب وحيفا في مقابل قصف عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، أصرّت الأوساط الأميركية على تسريبات تؤكد أن الأجواء إيجابية.

فبعدما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن توجيه هوكستين تهديدا إلى الإسرائيليين بالانسحاب من الوساطة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام، حرصت مصادر أميركية على التسريب بأن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح شبه مكتمل وأن إعلانه ربما خلال أيام أو أسبوعين كأقصى حد نافية أن يكون هوكستين انسحب من الوساطة أو هدّد بالانسحاب.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعيّن القيام به.

وفي كيان الاحتلال نقلت القناة الـ14 وصحيفة يديعوت أحرونوت وهيئة البث عن مصدر إسرائيلي رفيع إن تل ابيب تتجه الى انهاء الحرب على لبنان، ربما خلال أيام. وقد أعطت ضوءا أخضر للتوقيع على اتفاق مع لبنان قبل ان تعود هيئة البث وتنفي الخبر، مشيرة إلى أن واشنطن تنتظر إجابات وتحديثات من الأطراف وحل قضايا صغيرة تحتاج إلى تسوية.

وفي بيروت، ذهب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى حافة نعي التسوية، معتبرا أن استهداف الكيان الإسرائيلي بشكل مباشر مركزا للجيش في الجنوب، وسقوط شهداء وجرحى، يمثّل رسالة دمويّة مباشرة برفض كلّ المساعي والاتصالات الجارية للتّوصل إلى وقف لإطلاق النّار.

وفيما وضعت مصادر مطّلعة التصعيد الإسرائيلي في إطار سعي نتنياهو إلى الاستفادة القصوى من فترة السماح التي طلبها في محاولة لتحقيق تقدم يضمن له اتفاقا بشروطه، يؤكد المسؤولون اللبنانيون أن البلاد لن تقدم تنازلات مهما بلغت شدة العدوان كما يؤكد حزب الله ان الكلمة الفصل للميدان.