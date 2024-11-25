الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في عدد من المناطق شمالي الجولان

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :