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عراقجي: على المجتمع الدولي ألا يسمح بأن تصبح اعتداءات الاحتلال أمرا طبيعيا

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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