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عراقجي: على المجتمع الدولي ابداء الجدية بتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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