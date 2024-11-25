ترامب يخطط لطرد 15الف جندي متحول جنسياً من الجيش الأمريكي

العالم- الامريكيتان

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن هذا المرسوم يمكن أن يوقعه ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية 20 يناير 2025، وسيؤثر تقريباً على جميع الأشخاص المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي، الذين يجب أن يتم تسريحهم لأسباب طبية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب التخلص من الأشخاص المتحولين جنسياً من الخدمة، في عام 2017، وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس ترامب عبر سلسلة من التغريدات أنه سيمنع الأشخاص المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش.

وقال البيت الأبيض في ذلك الوقت إن الاحتفاظ بالقوات التي لديها تاريخ أو تشخيص "اضطراب الهوية الجنسية" - أولئك الذين قد يحتاجون إلى علاج طبي كبير - "يشكل خطراً كبيراً على الفعالية العسكرية والقدرة على القتال".

وقال ترامب على تويتر في ذلك الوقت إن الجيش "لا يمكن أن يتحمل التكاليف الطبية الهائلة والاضطرابات التي قد يستلزمها المتحولون جنسياً في الجيش".

في مايو، تم الكشف عن أن البنتاغون أنفق أكثر من 26 مليون دولار لعلاج القوات المتحولة جنسياً منذ عام 2020، وفقاً للسجلات الرسمية.