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نائب رئيس البرلمان اللبناني: الهدنة تنص على انسحاب اسرائيل من الجنوب

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

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