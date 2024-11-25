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كتائب الاقصى: قصفنا مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال في محور "نتساريم"

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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