الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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انذارات اسرائيلية جديدة باخلاء أبنية في حارة حريك والغبيري بالضاحية الجنوبية

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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