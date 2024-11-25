عراقجي يحذر بشان التطبيع مع الجرائم والمجازر الصهيونية في غزة

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان السيد عراقجي قال ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الاعضاء بـ "مجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة"، لمناقشة الوضع الانساني الحالي في فلسطين المحتلة.

وفي معرض التصريح بمواقف الجمهورية الاسلامية تجاه اخر التطورات في منطقة غرب اسيا، حذر وزير الخارجية بشان "المزيد من الاخلال بمصداقية الامم المتحدة، والناجم عن استمرار التقاعس والخذلان قبال جرائم الابادة الجماعية والانتهاكات الواسعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني"؛ مؤكدا بان المطلوب من المجتمع الدولي هو ان لا يسمح بالتطبيع مع نقض القانون والعدوان الذي يمارسه الكيان "الاسرائيلي".

عراقجي اعتبر، جرائم الابادة الجماعية على مدى 14 شهرا مضت في غزة، انها تأتي ضمن مخطط الاقصاء الاستعماري الذي كان قد بدا منذ 80 عاما في فلسطين، وهو متواصل بشكل متزايد عبر سياسة الفصل العنصري المفروضة على الشعب الفلسطيني المحتل.

يتبع ...