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حزب الله: استهدفنا لأول مرة معسكر الفوران في الجولان المحتل بالصواريخ

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

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