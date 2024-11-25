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قناة كان: بايدن وماكرون يعلنا غدا وقف الحرب بين اسرائيل ولبنان لمدة شهرين

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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