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رئيس كيان الاحتلال اسحاق هرتسوغ: كل يوم لا يعود فيه الاسرى الينا هو فشل

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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