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الصحة اللبنانية: 14 شهيدا و73 جريحا بغارات الاحتلال على البلدات يوم امس

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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