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هرتسوغ: عدم عودة الاسرى من غزة سيتركنا مع جرح مفتوح ويحرق ارواحنا للابد

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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