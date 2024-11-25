الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف جوي استهدف منزلا شمالي مدينة غزة

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :