قناة العالم
الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
حمدان: لاتزال المقاومة بلبنان تجعل الاحتلال يدفع الاثمان وتنزل قادته للملاجئ
عاجل
اعلام الاحتلال: بلدية عكا تعلن تعليق عمل كافة المؤسسات التعليمية يوم غد
عاجل
4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف جوي استهدف منزلا شمالي مدينة غزة
عاجل
حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية
عاجل
هرتسوغ: عدم عودة الاسرى من غزة سيتركنا مع جرح مفتوح ويحرق ارواحنا للابد
عاجل
هرتسوغ: عدم عودة الاسرى من غزة سيتركنا مع جرح مفتوح ويحرق ارواحنا للأبد
عاجل
الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الى 3768 شهيدا و15700 جريح
عاجل
الصحة اللبنانية: 14 شهيدا و73 جريحا بغارات الاحتلال على البلدات يوم امس
عاجل
حزب الله: قصفنا قاعدة راوية الشمالية التي تحوي مخزن ذخيرة للدبابات بالجولان
عاجل
قناة كان:بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف الحرب بين اسرائيل ولبنان لمدة شهرين
4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف جوي استهدف منزلا شمالي مدينة غزة
الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
جوا الصندوق..
فرصة فريدة في تاريخ العالم للتخلص من 'اسرائيل'
شاهد.. مواقف الدول المرحبة بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت
فيديو خاص..
کاميرا العالم تثبت زيف مزاعم الاحتلال.. إنها ورشة نجارة !
مراسل العالم..
الاحتلال يذهب نحو وقف اطلاق نار مع لبنان، والسبب هو الأهم..
فيديو خاص..
مروحية اسرائيلية تستهدف خيمة ملاصقة لخيمة مراسل العالم
4 فضائح خطيرة تلاحق نتنياهو ورغبة ترامب في التخلي عنه
شاهد..
اكتمال فصول جديدة من مشروع إبادة قطاع غزة
ترامب يفوز بأكثر الانتخابات الاميرکية تكلفة في التاريخ
خاص بالعالم..
الاحتلال يقصف أشهر بلدة بلبنان.. تحتضن مرقد أبي ذر الغفاري
مقالات و تحليلات
طوفان الأقصى حرر العقول
أهداف أمنية واقتصادية في خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة
مطلب 'إسرائيل' المرفوض: على الجيش واليونيفيل العمل في خدمتي!
صدق الشيخ نعيم قاسم.. 'لن نصرخ وستسمعون صراخ العدو'
"النار تغيّب الأسماء أيضاً "
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.