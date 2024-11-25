خسائر إسرائيلية فادحة بالعدة والعتاد تحت وطأة ضربات حزب الله

العالم - لبنان

وتواصل المقاومة الاسلامية في لبنان التصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلية التي فشلت رغم الضغط الكبير في إحراز أهدافها من وراء التوغل جنوبي لبنان.. وضمن عملياتها المستمرة استهدفت المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتي ميرون وأفيفيم بصلية صاروخية.

كما استهدفت المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال عند مثلّث دير ميماس – كفركلا بصلية صاروخية، إضافة الى قاعدة شراغا وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا.

وتحت وطأة ضربات المقاومة سحب جيش الاحتلال آلياته من محيط منطقة الدير وتلة اللوبيا وكروم الزيتون وحصر تواجده في دير ميماس بالأطراف الشرقية المتآخمة لمنطقة تل النحاس.

ولدى انسحابها من بلدة البياضة بعد الخسائر التي تكبدتها أمس الأحد، استهدف مقاتلو حزب الله قوات إسرائيلية تحصنت في أحد المنازل عند الأطراف الجنوبية للبلدة، بالاسلحة المباشرة، ما أدى إلى تدمير المنزل ومقتل وإصابة عدد من أفراد المجموعة.

وأفاد الإعلام العبري عن إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل، بينما دوّت صافرات الإنذار في دوفيف وبرعام وسعسع بالجليل الغربي.

وكانت المقاومة قد أعلنت في وقت سابق من ليل الأحد-الاثنين استهداف تجمع لقوّات الاحتلال شرقي مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصلية صاروخية.

من جهتها، وسائل إعلام عبرية تحدثت عن هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى رمبام في حيفا، مما يؤشر إلى خسائر جديدة في صفوف قوات الاحتلال الاسرائيلي إثر المواجهات المستمرة مع المقاومة جنوبي لبنان.