واشنطن: وقف إطلاق النار في لبنان سيعلن بغضون ساعات

العالم - الاحتلال

كما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، أن "الولايات المتحدة أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار، قد يعلَن في غضون ساعات".

ورجّح المسؤول الأميركي أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يوم غد، الثلاثاء، للمصادقة النهائية على الاتفاق. ومع ذلك، حذر المسؤول من "إمكانية لحدوث تشويشات" قد تعيق التسوية في اللحظات الأخيرة.

وقال المسؤول: "نعتقد أن هناك صفقة. نحن على خط المرمى، لكننا لم نعبر الخط بعد لأن الكابينت الإسرائيلي بحاجة إلى المصادقة على الاتفاق غدًا، ولا يزال هناك احتمال كما هو الوضع دائما، لحدوث شيء قد يعطل الأمور" حسب تعبیره.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى "أنه تم التوصل إلى اتفاق على تفاصيل الصفقة ومكونات الاتفاق، بحسب موقع "واللا"، ورجّح أن يدعو رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، الكابينيت السياسي والأمني للانعقاد ​​يوم غد، والمصادقة النهائية على الاتفاق".

ويتضمن الاتفاق المقترح وقفًا لإطلاق النار يستمر لمدة 60 يومًا، يتم خلالها انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا من جنوب لبنان، فيما يتولى الجيش اللبناني الانتشار في المناطق الحدودية. كما يتعين على حزب الله نقل أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.