شاهد.. مبنى في النبي شيت بالبقاع سوي بالارض فوق ساكنيه

العالم - خاص بالعالم

مراسل قناة العالم في البقاع الزميل حسن طاهر واكب عمليات رفع الانقاض في المكان المستهدف بمنطقة النبي شيت، وقال: تعرضت منطقة البقاع الى اكثر من 10 غارات من الطائرات الحربية الاسرائيلية على عدة مناطق من مدينة بعلبك وصولا الى الهرمل وبوداي وهنا في النبي شيت حيث تم استهدافها بغارتين دمرت من خلالها مباني سكنية.

وتابع مراسلنا: احد المباني كان مؤلفا من 3 طوابق سوي بالارض بالكامل، (كما يظهر في الفيديو)، والمعلومات تتحدث عن اكثر من 10 شهداء، ولكن ما زالت فرق الانقاذ تعمل على رفع الانقاض والبحث عن المفقودين او الجرحى المحتملين.

واضاف: ايضا مدينة بعلبك تعرضت الى 3 غارات في منطقة العمشكة ومنطقة العصيرة، وايضا كان هناك المباني استهدفت من قبل العدو الاسرائيلي في قلب مدينة بعلبك.

واشار الزميل حسن طاهر الى ان المعلومات الاولية تتحدث عن عشرات الشهداء في الغارات الاسرائيلية اليوم، ايضا يوم امس شهدت منطقة البقاع أكثر من 11 غارة اسرائيلية راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا.