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الاحتلال يواصل قصف منطقة المنشية قرب مراكز الايواء في بيت لاهيا

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

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