الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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غارتان اسرائيليتان على مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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