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حزب الله: استهدفنا بمحلقة تجمعا لقوات الاحتلال في موقع شمالي كفاريوفال

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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