الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا بمحلقة منامة جنود جيش الاحتلال في مستوطنة كابري

الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :